Gaz-System ma umowę na dostawę 55 km rur dla lądowej części Baltic Pipe

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System podpisał z firmą Izostal umowę na dostawę 55 km rur, które zostaną wykorzystane do budowy lądowych części projektu Baltic Pipe.

Jak podał w czwartek Gaz-System, stalowe izolowane rury o średnicy 1000 mm zostaną wykorzystane do budowy lądowej części projektu Baltic Pipe w Polsce.



Trafią na budowę gazociągów Goleniów – Lwówek oraz do gazociągu Niechorze - Płoty, który połączy podmorski gazociąg Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym.



Operator zaznaczył, że Izostal pokonał czterech konkurentów w postępowaniu zakupowym w ramach mechanizmu Umowy Ramowej.



Gaz-System szacuje, że do zakontraktowania wszystkich rur, potrzebnych do budowy lądowej części Baltic Pipe, niezbędne będzie przeprowadzenie jeszcze trzech kolejnych postępowań zakupowych.