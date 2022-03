Gaz w Europie jak ropa po ponad 500 USD

Cena gazu ziemnego na europejskim rynku osiągnęła w poniedziałek poziom odpowiadający kursowi baryłki ropy przekraczającemu 500 USD, informuje MarketWatch.

Na giełdzie w Amsterdamie gaz z benchmarkowego kontraktu drożał w poniedziałek o 47 proc. do 283,43 EUR za 1 MWh. To odpowiada notowaniom ropy po 522 USD za baryłkę, wskazuje MarketWatch. Obecnie gaz drożeje o 35 proc. do 260,42 EUR za 1 MWh.