Gaz ziemny rekordowo drogi w Europie

Obawa o dostawy, a także niechęć do zawierania nowych kontraktów z Gazpromem spowodowały, że w środę gaz ziemny jest rekordowo drogi na europejskim rynku, informuje Bloomberg.

Cena gazu dochodziła na giełdzie w Amsterdamie nawet do prawie 194 EUR za 1 MWh. Obecnie rośnie o 36 proc. do 165,74 EUR za 1 MWh. To wciąż rekordowy poziom. Bloomberg dowiedział się nieoficjalnie, że wzrost notowań gazu wynika z w dużym stopniu z obaw zawierania nowych kontraktów z komórką handlową Gazpromu w związku z sankcjami nakładanymi na Rosję za jej napaść na Ukrainę. Rynek obawia się także zniszczeń infrastruktury przesyłowej na Ukrainie. Jak dotąd dostawy rosyjskiego gazu przez ten kraj przebiegają bez zakłóceń, a nawet wzrosły od czasu rosyjskiej inwazji. Na zachód popłynął także gaz przesyłany gazociągiem Jamał-Europa.