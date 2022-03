Gaz znów drożeje w Europie

Cena gazu ziemnego rośnie na europejskim rynku choć wcześniej w piątek spadała, informuje Bloomberg.

Obecnie kurs gazu z kwietniowych kontraktów rośnie na giełdzie w Amsterdamie o 3,6 proc. do 131 EUR za 1 MWh. Wcześniej w piątek rósł do 140,50 EUR i spadał do 113 EUR. Gaz wciąż jest o ponad 30 proc. tańszy niż tydzień temu. Na początku obecnego tygodnia jego kurs dochodził do rekordowych 345 EUR.

Bloomberg zwraca uwagę na bezprecedensową zmienność na rynku gazu, do której doszło po napaści Rosji na Ukrainę. Wzmocniło to obawy o dostawy „błękitnego paliwa”, które były duże jeszcze przed konfliktem i wynikały z niskich zapasów gazu w Europie i niechęci Rosji do zwiększania podaży. W ostatnim czasie pojawił się strach przed wprowadzeniem embargo na rosyjski gaz w Europie, jak to zrobiły USA i Wielka Brytania. Choć w piątek takie obawy rozwiał m.in. unijny komisarz ds. klimatu Frans Timmermans, to uczestnicy rynku wciąż wskazują na konflikt na Ukrainie jako źródło utrzymującej się niepewności. - W sytuacji niskich zapasów i ryzyka zakłócenia dostaw z Rosji w każdym momencie równowaga na europejskim rynku gazu jest niezwykle chwiejna – wskazują analitycy EnergyScan.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗