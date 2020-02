Gęstsze sito na Catalyst i NewConnect

Giełda podjęła kolejną próbę porządków w alternatywnym systemie obrotu. Przybędzie m.in. obowiązków informacyjnych.

Według danych serwisu obligacje.pl w 2019 r. wartość niewykupionego długu korporacyjnego z Catalyst sięgnęła 173,6 mln zł, a udział niespłaconych obligacji we wszystkich wygasających w tym czasie wyniósł 2,5 proc. (wobec 2,3 proc. w 2018 r.). Znacznie większy był udział niewykupionych obligacji wśród tych emisji, których wartość nie przekracza 10 mln zł. W tym przypadku średnio co czwarta seria idzie na straty. Władze warszawskiej giełdy postanowiły powstrzymać najmniejszych i najbardziej ryzykownych emitentów, bo z 1 do 5 mln zł wzrośnie minimalna wartość nominalna emisji obligacji wprowadzonych do ASO Catalyst. Zmiany będą dotyczyć też rynku akcji. Do tej pory często zdarzało się, że spółki wprowadzały do obrotu tylko niewielki pakiet akcji, co kończyło się niską płynnością i gwałtownymi wahaniami kursu. Żeby temu przeciwdziałać, próg odsetka akcji, które mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect bez konieczności sporządzenia dokumentu informacyjnegooraz współpracy z Autoryzowanym Doradcą, wzrośnie z 5 do 10 proc.