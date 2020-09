Ghostrunner zadebiutuje w październiku

Data premiery cyberpunkowej gry akcji została ustalona na 27 października

„Ghostrunner” to cyberpunkowa gra akcji, w której gracz wciela się w cyber-wojownika i przemierza ostatni bastion ludzkości - wielką wieżę-miasto. Twórcą gry jest One More Level, a wydawcami All in! Games oraz 505 games.

Zobacz także Techniczna pomyłka z trailerem „Ghostrunnera”

Do tej pory gra został dodana do tzw. listy życzeń na platformie Steam przez 461,71 tys. użytkowników. - Bardzo się cieszymy, że wreszcie możemy oficjalnie zakomunikować światu datę premiery. Przez ostatnie miesiące gra zyskiwała na popularności, społeczność wokół niej się powiększała, a tytuł piął się w rankingu listy życzeń na Steam, zbliżając się do pierwszej “10”. Wiemy, że wielu graczy czekało na to ogłoszenie i mamy nadzieję, że 27 paździenrika tyle samo, lub nawet więcej osób włączy „Ghostrunnera”. Możemy oficjalnie zacząć odliczanie – mówi Piotr Żygadło, prezes All in! Games. Obecnie gra zajmuje 14 pozycję na tzw. liście życzeń Steam, choć była już nawet nieco wyżej. Pierwsze miejsce tego zestawienia, które prezentuje jeszcze niewydane tytuły, cieszące się największym zainteresowaniem graczy, od dawna zajmuje „Cyberpunk”, którego premiera odbędzie się 19 listopada. „Ghostrunner” będzie dostępny na PlayStation 4, Xbox One i PC w cenie regularnej 29,99 USD/ 29,99 euro / 24,99 GBP. Osoby, które skorzystają z przedsprzedaży, będą mogły liczyć na dodatki niedostępne po premierze oraz niższą cenę. Uważni obserwatorzy mogli poznać datę premiery gry już pod koniec sierpnia. Wówczas spółka przez pomyłkę zamieściła na Steam roboczą wersję trailera, w której pojawiła się data premiery.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗