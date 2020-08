Techniczna pomyłka z trailerem „Ghostrunnera”

Spółka All in! Games, która jest współwydawcą gry „Ghostrunner” potwierdza techniczką pomyłkę, w wyniku której na Steam pojawiła się robocza wersja trailera gry. Daty, która tam się znalazłą nie należy jednak traktować jako wiążącej daty premiery.

„Jesteśmy świadomi komentarzy i dyskusji na forach internetowych dotyczących wycieku daty premiery gry Ghostrunner. W związku z faktem, iż finalna data premiery tego tytułu jest w trakcie ustalania, nie jesteśmy w stanie nic potwierdzić” – podała spółka w komunikacie.

Wczoraj na Steam spółka opublikowała nowy trailer gry. W internecie i mediach społecznościowych pojawiły się liczne informacje, że pierwszy zwiastun był błędny i na końcu zawierał informację o dacie premiery gry. Liczne źródła wskazują, że znalazła się tam data 27 października. Po chwili zniknął.

„Informujemy, że doszło do technicznej pomyłki, w wyniku której na platformie Steam pojawiła robocza wersja trailera i została ona niezwłocznie zamieniona. Nie należy traktować daty, która się tam pojawiła jako wiążącej, czy też prawdopodobnej, gdyż jak wspominamy powyżej, decyzja odnośnie oficjalnej daty premiery jest w trakcie ustalania” – All in! Games.

Wiele osób łączyło to „potkniecie” z porannym komunikatem o rezygnacji prezes One More Level, która to spółka jest producentem gry. Sama producent tłumaczył to nowymi planami zawodowymi prezes.

.