Gigant przewozów kontenerowych „zamroził” stawki

Francuski CMA CGM, trzeci na świecie morski przewoźnik kontenerowy ogłosił „zamrożenie” stawek spot przewozów transoceanicznych na pięć miesięcy. To wynik presji klientów i regulatorów spowodowanej przez gwałtowny wzrost kosztów transportu morskiego.

- Choć można oczekiwać wynikającego z sytuacji rynkowej dalszego wzrostu stawek w najbliższych miesiącach, grupa zdecydowała zaprzestać dalszych podwyżek stawek spot frachtu we wszystkich usługach pod swoją marką – ogłosiło CMA CGM na swojej stronie internetowej.

fot. Bloomberg

Decyzja obowiązuje od czwartku. Koszt przewozu 40-stopowego kontenera z Szanghaju do Los Angeles doszedł w ubiegłym tygodniu do 11569 USD. Oznacza to, że jest prawie osiem razy większy niż przed pandemią, wynika z indeksu Drewry World Container.