W ubiegłym roku globalny dług wzrósł o 10 bln USD, czyli trzykrotnie mniej niż w pierwszym roku pandemii. IIF zwraca uwagę, że ponad 80 proc. nowego długu zaciągnęły w 2021 roku gospodarki wschodzące, których zadłużenie wzrosło do prawie 100 bln USD.

fot. Bloomberg

Reuters zwraca uwagę, że choć globalny dług jest bardzo wysoki według historycznych standardów, to wzrost gospodarczy oraz wysoka inflacja wpłynęły na poprawę obrazu globalnej gospodarki w 2021 roku. Jej wskaźnik długu do PKB spadł do 351 proc. W 2020 roku osiągnął rekordową wielkość ponad 360 proc. Reuters zauważa, że choć wskaźnik spadł w 2021 roku, to jest o 28 pkt. procentowych powyżej poziomu z przedpandemicznego 2019 roku.