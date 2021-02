Głowa państwa wysłuchała głosu biznesu

Prezydent Andrzej Duda zadeklarował współpracę z organizacjami przedsiębiorców i konsultowanie z ekspertami ustaw gospodarczych przed ich podpisaniem.

W środę prezydent gościł u siebie w pałacu wicepremiera Jarosława Gowina, Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju oraz szefów dziewięciu największych organizacji biznesowych, skupionych w Radzie Przedsiębiorczości.

Uczestnicy zgodnie relacjonowali “PB”, że spotkanie było dobre i daje nadzieję na współpracę prezydenta ze środowiskiem przedsiębiorców.

Ważne zapewnienia Na spotkaniu z Radą Przedsiębiorczości prezydent Andrzej Duda zadeklarował owocniejszą współpracę ze światem gospodarki i biznesu. Jakub Szymczuk/KPRP

Poprawić tworzenie prawa

Pomysłodawcą i inicjatorem spotkania z głową państwa był Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

- Cieszymy się, że nareszcie przedstawiciele środowisk przedsiębiorców mogli bezpośrednio przedstawić prezydentowi swoje spostrzeżenia na temat stanu i funkcjonowania gospodarki, lockdownu, oczekiwań co do luzowania obostrzeń i jak najszybszego powrotu gospodarki na właściwe tory. Powiedzieliśmy szczerze, że przedsiębiorcy nie mają zaufania do polityków, bo ustawy nie są z nimi konsultowane, są pisane na kolanie przez urzędników, uchwalane przez Sejm w nocy, że proces stanowienia prawa woła o pomstę do nieba. Prezydent dał do zrozumienia, ze jest gotów do współpracy z biznesem, ożywienia z nami dialogu, szczególnie na etapie poprzedzającym podjęcie decyzji co do podpisywania ustaw gospodarczych. Usłyszeliśmy, że zamierza zapoznawać się z opiniami zarówno Rady Dialogu Społecznego jak i Rady Przedsiębiorczości – mówi Marek Goliszewski.

O dobrym spotkaniu mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

- Od dawna zależało nam na spotkaniu z głową państwa, gdyż sytuacja tego wymaga. Prezydent żadnych twardych deklaracji co prawda nie złożył, ale nie o to chodziło. Celem spotkania było przedstawienie opinii bezpośrednio przez przedstawicieli biznesu i tak się stało. Udało się nam też uzyskać od prezydenta deklarację współpracy w dłuższej perspektywie. Ranga tego spotkania daje nadzieję, że nastąpi przełom i głos środowiska będzie wysłuchiwany. Prezydent zamierza konsultować swoje decyzje z ekspertami biznesowymi przed podejmowaniem decyzji o podpisie czy zawetowaniu ustaw gospodarczych. Czy tak będzie, przekonamy się już wkrótce, gdy pierwsza taka ustawa trafi na biurko prezydenta – mówi Maciej Witucki.

Podobnie wypowiada się Rafał Baniak, wiceprezydent Pracodawców RP.

- To było ważne i potrzebne spotkanie. Prezydent dał do zrozumienia, że zgadza się być patronem relacji między środowiskami przedsiębiorców a rządem. Zapewnił, że będzie do naszej dyspozycji. Ufamy, że tak się stanie – mówi Rafał Baniak.

Co rząd na to wszystko

Nasi rozmówcy podkreślają, że nie padły żadne twarde deklaracje co do etapów odmrażania gospodarki.

- Najważniejsze, że wicepremier Jarosław Gowin zgodził się z nami, że należy odmrażać gospodarkę jak najszybciej. W tym kontekście była mowa o hotelach, gastronomii, turystyce. Wicepremier zadeklarował, że będzie działał w tym kierunku. Zapewnił, co również bardzo ważne, że Krajowy Plan Odbudowy będzie konsultowany z organizacjami przedsiębiorców – dodaje Marek Goliszewski.

26 lutego ma się odbyć spotkanie przedstawicieli biznesu z wicepremierem Jarosławem Gowinem.