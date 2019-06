Główne indeksy GPW odnotowały niewielkie spadki

Główne indeksy warszawskiej giełdy oscylowały we wtorek wokół zamknięcia z poniedziałku. Play Communications był liderem wzrostów ze spółek WIG20, osiągając najwyższy poziom od maja 2018 r. Mocno spadły akcje CCC po danych o sprzedaży w maju.

Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się od spadku WIG20 z poziomu 2.237 pkt do 2.223 pkt. W ciągu sesji indeks odrobił stratę i poruszał się w przedziale 2.225-2.242 pkt., by zamknąć dzień na poziomie 2.234 pkt.

"WIG20 znajduje się obecnie w krótkoterminowej korekcie wzrostowej, gdyż przełamał górne ograniczenie konsolidacji w okolicach 2.215 pkt. Dziś obserwujemy ruch powrotny. Pozostając powyżej tego poziomu, cały czas mamy szanse na dalsze wzrosty do oporu na 2.330 pkt. Z drugiej strony dopóki znajdujemy się poniżej 2.300 pkt., to każdy ruch należy interpretować jako krótkoterminową korektę" - powiedział PAP Biznes analityk techniczny PKO BP, Przemysław Smoliński.

"O powrocie spadków będzie można mówić w przypadku zejścia indeksu poniżej 2.215 pkt." - dodał.

Niemiecki DAX od początku dnia konsekwentnie zwyżkował, około godz. 17.20 był już 1,5 proc. na plusie.

Podobnie zachowywały się indeksy największych spółek brytyjskich i francuskich, zyskując odpowiednio o 0,3 i o 0,6 proc.

Początek sesji w USA pokazał wzrosty powyżej 1 proc. na indeksach Dow Jones, S&P 500 oraz Nasdaq 100.

"Z całą pewnością w dalszym ciągu istnieje silna korelacja pomiędzy głównymi indeksami światowymi a WIG20, ale w krótkim terminie ta korelacja nieco zmalała. Ostatnio WIG20 zachowuje się inaczej niż DAX czy S&P 500. Na pewno jednak, jeżeli Stany będą bardzo silnie spadać, nie widzę możliwości żebyśmy silnie rośli, choć w ostatnich dniach indeks warszawski był nieco silniejszy niż amerykański" - powiedział Smoliński.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,2 proc. do 2.234 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc. do 57.782 pkt., sWIG80 poszedł w dół o 0,4 proc. do 11.555 pkt., a mWIG40 pozostał bez większych zmian, na 3.946 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 763 mln zł, z czego 675 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Wśród blue chipów wyróżnił się Play, rosnąc we wtorek o prawie 4 proc. Od początku roku notowania Play zyskały już ponad 60 proc. i osiągnęły poziom 27,08 zł, czyli najwyższy od maja 2018 r.

Notowania CCC spadły we wtorek o 3 proc., przy obrotach rzędu 55 mln zł.

Spółka podała przed sesją, że skonsolidowane przychody w maju 2019 r. wyniosły 475,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6 proc. Przychody za okres styczeń-maj wyniosły 2,04 mld zł i były wyższe rdr o 32 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za maj 2019 r. wyniosły 352,7 mln zł i były niższe rdr o 5 proc. Spadek w przypadku sieci detalicznej CCC wyniósł 19 proc., do 296,8 mln zł.

Powierzchnia sklepów grupy CCC na koniec maja wyniosła 698 tys. m kw. i była o 36 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Akcje Zakładów Mięsnych Henryk Kania zniżkowały ósmą sesję z rzędu, pogłębiając historyczne minimum. Kurs spadł we wtorek o prawie 30 proc., kilkukrotnie zawisając w trakcie sesji na widełkach.

Przed sesją spółka podała, że zdecydowała o znaczącym ograniczeniu bieżącej produkcji w zakładach oraz uwzględnia również możliwość jej całkowitego wstrzymania.

W trakcie sesji spółka poinformowała o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Złożenie wniosku było spowodowane koniecznością podjęcia działań restrukturyzacyjnych w celu poprawy sytuacji finansowej. Wraz z wnioskiem spółka złożyła także propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacyjny.

Kurs Altusa zniżkował trzecią sesję z rzędu i był na najniższym poziomie od listopada 2018 r.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżnił się Enter Air – wzrost o 4,0 proc.

Enter Air po czwartej z rzędu sesji, kiedy kurs spółki zwyżkował, ustanowił maksimum historyczne.