Lane uważa, że EBC powinien utrzymać stabilne tempo podwyżek stóp procentowych do końca obecnego cyklu. Argumentuje, że pozostawi to przestrzeń na ewentualną korektę ścieżki zacieśniania polityki w przypadku zmiany otoczenia.

Philip Lane, fot. REUTERS/Forum

Reuters przypomina, że w lipcu EBC podwyższył główną stopę o 50 pkt. bazowych i wynosi ona zero proc. We wrześniu oczekiwana jest podwyżka tej samej wielkości, ale pojawiły się głosy wśród członków władz EBC o potrzebie mocniejszego zacieśniania polityki monetarnej w obliczu pogarszającej się perspektywy inflacji. Lane zwrócił jednak uwagę, że choć obecnie inflacja jest wysoka, to wskaźniki oczekiwań inflacyjnych o dłuższym terminie pozostają w pobliżu celu EBC wynoszącego 2 proc. Jego zdaniem, to sygnał, że uczestnicy rynku rozumieją iż tymczasowe czynniki stojące za wysokimi cenami osłabną lub znikną, a EBC przywróci stabilność cen.