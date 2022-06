Gospodarka Australii będzie rozwijać się coraz wolniej

Najnowsze sondaże agencji Bloomberg wskazują, że w IV kwartale 2022 r. PKB Australii wzrośnie o 3,3 proc. w ujęciu rocznym, a w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. wyhamuje do 3,1 proc. Dotychczasowe projekcje zakładały wyniki na poziomie odpowiednio 3,8 i 3,6 proc.

Wyższa za to ma być oczekiwana inflacja, której prognozy zwiększono o co najmniej 1 punkt procentowy.

Wyższa inflacja i wyższe stopy procentowe będą obciążać konsumpcję gospodarstw domowych. To ograniczy wzrost całej gospodarki, która i tak będzie już odczuwać zapewne spowolnienie w globalnej ekonomii – ocenił Alan Oster, główny ekonomista National Australia Bank.

W czerwcu Bank Rezerw Australii podwyższył główną stawkę procentową o 50 punktów bazowych do poziomi 0,85 proc. Rynek oczekuje, że w takiej samej skali zostanie przeprowadzona podwyżka na lipcowym posiedzeniu, zaś do końca roku ukształtuje się na średnim poziomie 2,45 proc. wobec 1,75 proc. spodziewanych poprzednio. W I kw. przyszłego roku benchmarkowa stopa gotówkowa ma wzrosnąć do 2,6 proc.