W drugim kwartale roku spadki w Japonii okazały się niższe niż w Europie i Stanach Zjednoczonych. W tym okresie kryzys dotknął ją jednak w większym stopniu niż inne azjatyckie kraje.

Produkt krajowy brutto Japonii spadł o 7,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, co stanowi największą recesję od 1980 roku.

Japonia, trzecia co do wielkości gospodarka świata po USA i Chinach, radziła sobie lepiej niż zachodnie kraje. Gospodarka USA skurczyła się w tym kwartale o 9,5 proc., podczas gdy główne gospodarki europejskie zaliczyły spadki rzędu ok. 10 proc.

W innych częściach Azji oznaki ożywienia pojawiły się wcześniej. W Chinach, gdzie koronawirus został w większości stłumiony do marca, PKB w drugim kwartale wzrósł o 11,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, podczas gdy PKB Korei Południowej spadł w okresie od kwietnia do czerwca o 3,3 proc.

Dane opublikowane przez japoński rząd w poniedziałek pokazały, że popyt zewnętrzny, obejmujący zarówno eksport, jak i turystykę, osłabił gospodarkę w drugim kwartale. Również konsumpcja prywatna spadła o 8,2 proc. w porównaniu z okresem od stycznia do marca.