Greenpeace donosi na szefa koncernu naftowego

Greenpeace oraz dwie inne organizacje społeczne wniosły skargę do prokuratora w Paryżu w sprawie prezesa francuskiego koncernu Total. Zarzucają mu nadużycie pozycji, informuje Reuters.

Chodzi o wydarzenia z 2020 roku, kiedy prestiżowa Ecole Polytechnique przegłosowała budowę przez Total centrum badań i innowacji w kampusie w Saclay, na południe od Paryża. Greenpeace wskazuje, że doszło do ewidentnego konfliktu interesów, bo szef Total, Patrick Pouyanné, zasiada we władzach uczelni. Organizacja twierdzi, że wykorzystał swoją pozycję do wpłynięcia na decyzję.