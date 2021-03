Amerykańska spółka brytyjskiego Greensill Capital wystąpiła o ochronę przed roszczeniami wierzycieli do sądu w Nowym Jorku. To kolejna część imperium Lexa Greensilla, która upadła.

Amerykański Greensill Capital zadeklarował aktywa do 50 mln USD, a należności do 100 mln USD. Spółka sprzedawała produkty brytyjskiej i przekazywała przychody bezpośrednio do brytyjskiej spółki-matki.