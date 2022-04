Lael Brainard z zarządu Fed powiedziała, że bank centralny bez zwłoki przystąpi do podwyższania stóp do poziomu, gdzie nie będą one ani stymulowały, ani hamowały wzrostu amerykańskiej gospodarki w tym roku, informuje Bloomberg.

Podczas konferencji zorganizowanej przez The Wall Street Journal Brainard mówiła, że bank centralny jest w stanie obniżyć inflację bez szkodzenia rynkowi pracy.