Haker twierdzi, że wykradł dane ok. 1 mld ludzi

Haker oferuje na forach 23 TB danych ukradzionych z bazy policji w Szanghaju. Eksperci uważają, że to może być jedno z największych włamań w historii, informuje The Independent.

Skradziona baza może zawierać tzw. wrażliwe dane ok. 1 mld Chińczyków. Haker ukrywający się pod pseudonimem China Dan chce dostać za nią 10 bitcoinów, czyli równowartość ok. 200 tys. USD. The Wall Street Journal twierdzi, że zweryfikował niewielką część danych. Prominentni przedstawiciele chińskiej branży IT uważają, że są prawdziwe. Sprawa wycieku danych była szeroko dyskutowana w chińskich mediach społecznościowych, ale władze od niedzielnego popołudnia zaczęły blokować takie rozmowy, pisze The Independent.