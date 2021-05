Her Impact: na kobietach nam zależy

Magdalena Linke-Koszek, prezes Her Impact, platformy webowej wspierającej kobiety w rozwoju, stworzyła ten biznes, by pomagać tak jak jej ktoś kiedyś pomógł. Platforma proponuje dostęp do wiedzy, kształcenie i wsparcie przez całą dobę, bo rzeczywiste godziny pracy kobiet różnią się od urzędowych.

Wsparcie kobiet w rozwoju zawodowym i osobistym to jeden z ważniejszych kierunków rozwoju społecznego w krajach Unii Europejskiej. Także w Polsce słyszy się o tym coraz więcej, m.in. za sprawą takich inicjatyw jak platforma webowa Her Impact. Jej pomysłodawczynią, współtwórczynią i prezeską jest Magdalena Linke-Koszek, prawniczka, która przez wiele lat pracowała w korporacjach, a także w strukturach Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie pomagały jej inne kobiety, dlatego teraz ona stara się pomagać.

– W środowisku dyplomacji jest dużo możliwości współpracy i networkingu. Jedna z kobiet, z którymi pracowałam, pomogła mi na przykład zdobyć wyższą pozycję w pracy i uzyskać wzrost wynagrodzenia. Wciąż korzystam z pomocy mentorek, mamy regularne spotkania. Karolina Cwalina-Stępniak, Magda Bulera czy Anna Jurgaś dopingują moje projekty i udzielają mi wskazówek. Bardzo wierzę w mentoring – podkreśla Magdalena Linke-Koszek.

Od konferencji do firmy

Holistyczne rozwiązanie: Platforma łączy wspierającą społeczność, mentoring, oferty pracy i wiedzę niezbędną do rozwoju. Użytkowniczki mają m.in. dostęp do artykułów, e-booków, podcastów i filmów przygotowanych we współpracy z ekspertami – wymienia Magdalena Linke-Koszek, prezes Her Impact. Marek Wiśniewski

Karolina Cwalina-Stępniak, zawodowy coach i mentorka, to również jej partnerka biznesowa. Platforma Her Impact powstała dzięki współpracy obu pań.

– Wszystko zaczęło się od spotkań. Najpierw zapraszałam kobiety, które mi imponowały – biznesmenki, artystki, dziennikarki, psycholożki, aktywistki opowiadały o swojej drodze zawodowej. Z czasem słuchaczek było tak wiele, że miałyśmy problem, żeby się pomieścić. Stąd pomysł na spotkania online – wspomina Magdalena Linke-Koszek.

To na jedno z takich spotkań zaprosiła swoją obecną wspólniczkę. Natomiast rozwój Her Impact w kierunku digitalowym przyspieszyła pandemia.

– Seminaria i spotkania online są obecnie na porządku dziennym i cieszą się olbrzymią popularnością. Co więcej, nasza platforma pozwala na dostęp do wiedzy, spotkań, filmów czy osób na czacie właściwie przez całą dobę, a to dla kobiet olbrzymia wartość. Wiem, co mówię, bo jestem młodą mamą i czas mojej pracy nie zawsze jest zgodny z godzinami urzędowymi – mówi Magdalena Linke-Koszek.

Wsparcie nie tylko na starcie

Rynek pracy bez równouprawnienia: Kobiety są bardzo kompetentne, wykształcone, mają doświadczenie i głowy pełne pomysłów. Brakuje im tylko wiary we własne możliwości. Przez szklany sufit i nierówne płace po prostu odpuszczają. Mają dom, dzieci i obowiązki, więc pozwalają, by nie doceniano ich w pracy. Staramy się do tego nie dopuszczać – podkreśla prezes Her Impact. Marek Wiśniewski

Her Impact ma przede wszystkim służyć kobietom: zarówno tym na początku drogi zawodowej, jak i paniom, które mają za sobą pierwsze szczeble kariery. Mogą liczyć na pomoc doradcy HR, psychologa, coacha, mentora, prawnika czy doradcy finansowego.

– Tym, które dopiero zaczynają – studentkom, absolwentkom, ale też mamom wracającym po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych – pomagamy tak skonstruować CV, by zmaksymalizować szansę na dostanie pracy. Zapewniamy też pomoc psychologiczną. W pandemii pewność siebie kobiet mocno ucierpiała, dlatego pomagamy dźwignąć się z tego i podpowiadamy, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej – wyjaśnia Magdalena Linke-Koszek.

Przyznaje, że pomocy w odzyskaniu czy zbudowaniu pewności siebie potrzebują też panie na wyższych stanowiskach.

– Pomagamy im przygotować się do rozmów i negocjacji płacowych. Polecamy je naszym partnerom i wspieramy w dążeniu do osiągnięcia celu. Kobiety są bardzo kompetentne: wykształcone, mają doświadczenie i głowy pełne praktycznych pomysłów. Brakuje im tylko wiary we własne możliwości. Przez szklany sufit i nierówne płace w pewnym momencie po prostu odpuszczają. Mają przecież dom, dzieci i obowiązki, więc pozwalają, by nie doceniano ich w pracy. Staramy się do tego nie dopuszczać – wyjaśnia Magdalena Linke-Koszek.

Mentoring i networking

Rozwój: Platforma planuje zgromadzenie 4 mln użytkowniczek. By tak się stało, rośnie też zespół Her Impact. Firma zatrudnia 12 osób, zaś w bazie ekspertów widnieje 120 nazwisk. Na zdjęciu: Magdalena Linke-Koszek ze współpracownikami – Dominiką Marciniak i Dionizym Wincentym Płaczkowskim. Marek Wiśniewski

Zgłaszające się do Her Impact panie mogą również otrzymać mentora, czyli osobę, która ma je wspierać w osiągnięciu celu.

– Najpierw jednak pomagamy im zdefiniować cel. To bardzo ważne, bo dzięki temu określamy, jakie są ich oczekiwania i potrzeby oraz jakie podejmiemy kroki, by to osiągnąć – wyjaśnia prezes Her Impact.

Platforma zapewnia także networking. Dzięki temu kobiety mają szansę nawiązać kontakty, które nie tylko pomogą im w znalezieniu pracy, lecz także zainspirują osoby mające pomysł na biznes, ale brakuje im doświadczenia i odwagi, by zacząć. Magdalena Linke-Koszek uważa, że jedną z największych wartości platformy jest sieć kobiet biznesu, które zdecydowały się podzielić z innymi swoimi doświadczeniami. W tym gronie znalazły się m.in. Joanna Dłutowska – project leader w Boston Consulting Group czy Aleksandra Agatowska – p.o. prezesa PZU Życie.

– Nagrywamy z nimi webinary, dyskusje. Nasze użytkowniczki mają też stały dostęp do bazy artykułów i filmów, dzięki którym mogą się szkolić z zakresu budowania własnej marki, zarządzania personelem, przywództwa czy prowadzenia własnego biznesu. Zapraszamy do współpracy osoby z pierwszych stron gazet, największe autorytety z każdej dziedziny – podkreśla prezes Her Impact.

Mocny zastrzyk

Kierunek digitalowy: Najpierw zapraszałam kobiety, które mi imponowały – biznesmenki, artystki, aktywistki opowiadały o swojej drodze zawodowej. Słuchaczek przybywało i miałyśmy problem, żeby się pomieścić. Stąd pomysł spotkań online – wspomina Magdalena Linke-Koszek. Marek Wiśniewski

Platforma działa od października 2019 r. i zgromadziła 35 tys. aktywnych użytkowniczek. To przede wszystkim kobiety w wieku 25–34 lata, choć są też starsze.

– Chcemy mieć 4 mln użytkowniczek w podstawowym przedziale wiekowym, czyli 25–34 lata – planuje Magdalena Linke-Koszek.

By tak się stało, rośnie również zespół Her Impact. Firma zatrudnia 12 osób, zaś w bazie ekspertów widnieje 120 nazwisk. Są to głównie kobiety (choć nie tylko) piastujące wysokie stanowiska lub kierujące własnym biznesem.

– Część z nich to menedżerki z firm partnerskich. Część to panie, które po prostu chcą wspierać innych, bo tak trzeba – mówi prezes Her Impact.

Jak na młodą inicjatywę, taki wynik i plany są dość imponujące. Zwłaszcza że organizacja zaczęła własnym sumptem.

– Kapitał początkowy zebraliśmy z oszczędności własnych, przyjaciół i rodziny. Teraz otrzymaliśmy 2 mln zł dofinansowania od funduszu VFE VC na ekspansję ogólnopolską, w tym na kampanię promującą aktywizację zawodową kobiet przez naszą platformę. Pomagamy znaleźć pracę, proponujemy kursy, dostęp do wiedzy non stop, wspieramy psychologicznie i merytorycznie. Współpracujemy też z uczelniami, firmami i pomagamy otwierać własne biznesy – wymienia Magdalena Linke-Koszek.

Przyznaje, że zdobycie pieniędzy nie było proste.

– To był rok wytężonej pracy: kilkaset spotkań, przekonywanie, że inwestycja w tego typu prokobiecą inicjatywę ma sens i szansę, by stać się opłacalna. Najważniejsze jednak, że się udało – mówi prezes Her Impact.

Zaznacza, że to dopiero początek, bo dokładają starań, by otworzyć filię Her Impact w Portugalii.

– Bierzemy udział w programie akceleracyjnym Maze X. Działamy na rynku portugalskim, ale nie jest to jeszcze filia Her Impact. Z pewnością jednak przygotowujemy się do tego – zapowiada Magdalena Linke-Koszek.

Widzi też zainteresowanie platformą na Ukrainie i Białorusi.

Kobiety korzystają z zasobów Her Impact nieodpłatnie. Wystarczy, że się zarejestrują.

– Na zasadach komercyjnych współpracujemy z partnerami: firmami i organizacjami, które chcą pozyskać wartościowych pracowników. Wśród nich są już McKinsey & Company, Microsoft, L’Oreal Paris, Play czy Innogy. Również panie, które miały pomysł na biznes i wystartowały razem z nami, zgłaszają się do nas po pracowników – twierdzi Magdalena Linke-Koszek.

Podkreśla, że przejście przez sito ekspertek z Her Impact daje kobietom poczucie, że wszystko zostało zrobione, jak należy. Każda otrzymuje certyfikat, który – zwłaszcza dla partnerów platformy – powoli staje się znakiem jakości, mogącym się przyczynić do skruszenia niejednego szklanego sufitu.