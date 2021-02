Liczba zagranicznych turystów, którzy odwiedzili Hiszpanię w 2020 roku, spadła o ponad 80 proc. do 19 mln, informuje Reuters.

To najniższa liczba turystów od 1969 roku, kiedy w kraju rządził jeszcze generał Franco. Przełożyło się to na znacznie mniejsze wpływy do budżetu. W zeszłym roku turyści wydali 19,7 mld EUR, o 78,5 proc. mniej niż w 2019.

Chociaż nie ma oficjalnych danych za rok 2020 z sektora turystycznego, to analityk Maria Jesus Fernandez z Funcas, prognozuje, że branża stanowiła jedynie około 4-5 proc. PKB. W roku 2019 turystyka odpowiadała za 12 proc. PKB. Hiszpania(03.12.2020) Fot. Efraimstochter/Pixabay Hiszpania jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa. We wtorek odnotowano w tym kraju 29 604 nowych zachorowań. Całkowita liczba stwierdzonych przypadków wynosi 2,85 mln. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 724 do 59 805 osób, co stanowi największy jednodniowy wzrost od kwietnia.