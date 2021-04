Hiszpański koncern energetyczny pozwany za śmierć setek ptaków

Prokuratorzy z Barcelony pozwali koncern energetyczny Endesa. Twierdzą, że przyczynił się do śmierci setek ptaków niedostatecznie zabezpieczając swoje instalacje, donosi AFP.

Prokuratorzy zarzucili Endesie doprowadzenie do szkód w środowisku i dzikiej przyrodzie. Wskazali, że brak zabezpieczeń przewodów oraz słupów wysokiego napięcia spółki to „śmiertelna pułapka” dla ptaków. W pozwie wskazali 255 przypadków śmierci ptaków, w tym chronionych gatunków bocianów, orłów i myszołowów, z powodu porażenia prądem w regionie Osona, na północ od Barcelony, do których doszło w latach 2018-2020. Przypomnieli wydarzenia z sierpnia 2018 roku kiedy w ciągu trzech dni zginęły 72 bociany, czyli ponad 10 proc. stada, które zatrzymało się w regionie podczas migracji na południe. Przyczyniły się do tego 34 źle zabezpieczone słupy wysokiego napięcia należące do Endesy. Prokuratorzy zwrócili uwagę, że spółka pomimo wielokrotnych wezwań do spełnienia wymogów prawa, dotyczących zabezpieczenia instalacji, nie zrobiła tego.