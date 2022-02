Holsheimer opuszcza Hongkong

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez jedną z osób zaznajomionych ze sprawą, Holsheimer nie chciał kontynuować pracy z dala od domu. Powróci on do Australii, gdzie na co dzień mieszka jego rodzina. Sara Perring, obecnie szefowa działu cash equity w Japonii, przejmie jego obowiązki.

To kolejna już zmiana na stanowisku dyrektorskim w JPMorganie, do której doszło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Poprzednie dotyczyły działów bezpośrednio związanych z handlem, bankowością inwestycyjną oraz akcjami.