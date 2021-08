HSBC przejmie singapurskie aktywa Axy za 575 mln USD

HSBC poinformowało w poniedziałek, że przejmie singapurskie aktywa ubezpieczeniowe Axy. Wartość transakcji to 575 mln USD, pisze Reuters.

Brytyjski holding finansowy stwierdził, że umowa z Axą to kolejny krok pozwalający na rozszerzenie jego działalności w azjatyckim sektorze ubezpieczeniowym.

“Proponowane przejęcie, które podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, jest kluczowym krokiem w realizacji ambicji HSBC, by stać się wiodącym zarządcą majątkowym w Azji. Singapur jest dla nas strategicznym rynkiem oraz centrum działalności w krajach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)” - napisano w komunikacie.

Axa jest ósmym co do wielkości dostawcą ubezpieczeń na życie w Singapurze oraz piątym co do wielkości w sektorze P&C.