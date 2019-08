Smartfon z systemem Hongmeng może wejść do sprzedaży jeszcze w tym roku, informuje Reuters powołując się na doniesienia Global Times.

Z powodu wcześniejszych działań rządu USA dostęp Huawei Technologies do systemu operacyjnego Android, należącego do Google, został zagrożony. Dlatego największy chiński telekom przyspieszył prace nad własnym systemem operacyjnym.

Jeśli test smartfona z systemem Hongmeng zakończy się pomyślnie i telefon wejdzie do sprzedaży w sygnalizowanym terminie, będzie to milowy krok dla chińskiej spółki, która jest już drugim na świecie producentem smartfonów. Według Global Times, smartfon Huawei z jego własnym systemem operacyjnym będzie kosztował ok. 2 tys. juanów (1116 zł).