Hybryda skusiła Ferrari

Włoski producent superaut podróżuje zgodnie z duchem czasu i zaczyna myśleć o środowisku

Najnowsze ferrari ma piękną nazwę i w wersji prezentacyjnej jest oczywiście czerwone. Teoretycznie, jak to w Ferrari, wszystko jest więc na swoim miejscu. Tym razem jednak Włosi postanowili swoje dzieło podpiąć do gniazdka. Ferrari SF90 Stradale jest pierwszym modelem włoskiej firmy przeznaczonym do produkcji seryjnej, który korzysta z napędu hybrydowego typu plug-in i pierwszym z napędem na cztery koła. Dzięki temu jest to też najmocniejsze ferrari w historii. Pod maską drzemie w sumie prawie 1000 KM. Moc dostarcza potężny turbodoładowany silnik benzynowy V8 i trzy jednostki elektryczne. Auto osiąga prędkość 200 km/h po zaledwie 6,7 sekundy i rozpędza się do 340 km/h. Pierwsza setka osiągana jest po 2,5 sekundy, co wymaga od kierowcy świetnego refleksu, opanowania emocji i zwyczajnie mądrości. Na samym trybie elektrycznym drogowy bolid może pokonać tylko 25 km. Mało, ale na ekologiczny wypad po bułki rano powinno wystarczyć. SF90 Stradale nie jest pierwszą hybrydą włoskiej marki. Sześć lat temu zadebiutował oferowany tylko w limitowanej edycji model LaFerrari, który kosztował około 1,2 mln EUR. Klienci musieli stoczyć walkę o 499 egzemplarzy. Zakup SF90 Stradale powinien być łatwiejszy, bo auto ma trafić do stałej oferty marki i będzie produkowane przez około pięć lat.