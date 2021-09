Hynfra ma pomysł na zielony wodór

Firma założona przez Tomoho Umedę widzi w zielonym wodorze szanse na sukces w… branżach nawozowej i morskiej. Szuka inwestorów na projekty warte miliardy.

Wodorem Tomoho Umeda zainteresował się, zanim stało się to modne. W 2014 r., jeszcze jako doradca strategiczny, wybrał się z rządową delegacją gospodarczą do Japonii. Tematem były czyste technologie węglowe, ale przy okazji gospodarze pokazali jej miasteczko wodorowe. Tomoho Umeda był pod wrażeniem. Jako doradca zorganizował jeszcze kilka takich delegacji do Kraju Kwitnącej Wiśni, namawiał polskie firmy do inwestycji w wodór, ale entuzjazmu nie było.