I ty zostaniesz astronautą

Pandemia konfrontuje pracownika z sytuacjami, których sobie nie życzył, ale to nie znaczy, że nie ma nad nimi kontroli

Raz na wozie, raz pod wozem — głosi ludowa mądrość, sugerując, że nie mamy żadnej kontroli nad swoim życiem, a wszystko, co nas spotyka, i dobre, i złe, jest efektem niezbadanych, tajemnych sił. W podobny sposób przez stulecia malowano fortunę: jej kapryśność symbolizował król, a to siedzący na szczycie koła, a to z niego spadający i tracący koronę. W XV w. króla na obrazach zastąpił żeglarz, co miało oznaczać, że szczęście to nie kwestia ślepego losu, tylko właściwego przyjęcia uwarunkowań, choćby najgorszych. Od kompetencji żeglarza zależy, czy w chwale opłynie Ziemię, czy da się pokonać przez pierwszy sztorm. Im większe i groźniejsze fale, tym lepsza okazja do popisania się techniką, zręcznością i odwagą wilka morskiego.