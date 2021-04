Właściciel British Airways, International Airlines Group (IAG), zobowiązał się do zasilania 10 proc. swoich lotów zrównoważonym paliwem lotniczym do 2030 roku. Firma stara się poczynić postępy w kierunku osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku, pisze Reuters.

IAG podała w czwartek, że planuje kupować milion ton zrównoważonego paliwa do silników odrzutowych każdego roku. Firma planuje także zainwestować w rozwój tego paliwa ponad 330 mln euro w ciągu najbliższych 20 lat