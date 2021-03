IAG otrzymała 1,48 mld euro kredytu

Właściciel British Airways, International Airlines Group (IAG), poinformował we wtorek, że zabezpieczył kredyt w wysokości 1,48 mld euro od grupy banków. Ma on zostać przeznaczony na poprawę płynności należących do grupy linii lotniczych, które znalazły się w kryzysie w wyniku pandemii, pisze Reuters.

IAG podała we wtorek w oświadczeniu, że trzy linie lotnicze - British Airways, Iberia i Aer Lingus, będą miały oddzielny limit zadłużenia w ramach całego trzyletniego kredytu o wartości 1,48 mld euro.