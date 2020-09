Icos Capital ruszył z transakcjami

Holenderski fundusz finansowany przez PFR Ventures zamknął w tym roku dwie inwestycje w zagraniczne spółki i jedną w polską.

Icos Capital Fund III (ICF III) z siedzibą w Rotterdamie zgromadził łącznie 20 mln EUR na inwestycje w technologiczne spółki z sektora rolno-spożywczego, biochemicznego i tzw. przemysłu 4.0. Połowa tej kwoty pochodzi z PFR Ventures. Współpracę funduszy ogłoszono w lutym 2020 r. Na początku września ICF III sfinalizował transakcję z udziałem firmy Nutrileads. Jako inwestor dominujący dołączył do inwestycji w tzw. rundzie B. Wspólnie z pozostałymi inwestorami przekazał 6,5 mln EUR. Holenderska Nutrileads zajmuje się produkcją dodatków do żywności, w tym błonnika z marchwi. W czerwcu do portfela ICF III dopisana została natomiast brytyjska firma Carbon Clean. Dostarcza rozwiązania do „wychwytywania, składowania i ponownego wykorzystania dwutlenku węgla”. Icos, jako jeden z inwestorów, dołączył do rundy B, której łączna wartość wyniosła 22 mln USD.