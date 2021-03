Firma Inditex prognozuje dalszy wzrost sprzedaży internetowej. W 2020 roku stanowiła ona jedną trzecią całkowitych przychodów właściciela Zary.

Przychody Inditexu ze sprzedaży przez internet wzrosły o 77 proc. do 6,6 mld EUR w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Stało się to w czasie gdy co czwarty sklep firmy był tymczasowo zamknięty z powodu pandemii koronawirusa.