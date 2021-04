Inflacja w Chinach przebiła prognozy

Zarówno ceny producentów, jak i konsumentów w Chinach przebiły oczekiwania odnośnie skali wzrostu w marcu. Wskazuje to na nabieranie tempa przez ożywienie w tamtejszej gospodarce, informuje Reuters.

Jak wynika z opublikowanych w piątek danych przez Narodowy Urząd Statystyczny, w marcu 2021 r. inflacja producencka (PPI) wyniosła 4,4 proc. w ujęciu rocznym znacząco przekraczając medianę prognoz ekonomistów, która kształtowała się na poziomie 3,5 proc. i notując silny wzrost wobec 1,7-proc. dynamiki w lutym. Był to równocześnie najmocniejszy wzrost od lipca 2018 r.

Również wskaźnik cen konsumenckich, tzw. inflacja CPI przekroczyła w marcu oczekiwania. Wzrosła bowiem o 0,4 proc. w porównaniu z marcem 2020 r. W tym przypadku spodziewano się wyniku na poziomie 0,3 proc. wobec dwóch z rzędu spadków w styczniu i lutym. W tym drugim, zniżkowała o 0,2 proc.

Tak znaczący wyskok inflacji wzbudza obawy o rosnącą presję inflacyjną na chiński bank centralny i władze w Pekinie. Wielu ekonomistów uważa jednak, że powstrzymają się oni przed zacieśnieniem polityki jeszcze przez jakiś czas, by utrwalić poprawę kondycji gospodarki.

Na ten rok chińskie władze przyjęły założenie, że PKB zwiększy się o „skromne” co najmniej 6 proc. Specjaliści są większymi optymistami i przypuszczają, że dynamika zwyżki może przekroczyć 8 proc. W 2020 r. z uwagi na pandemię druga pod względem wielkości gospodarka na świecie odnotowała zaledwie 2,3 proc. wzrost, choć jako jednej z nielicznych z grona dużych gospodarek udało się jej wyjść na plus. Był to jednak najsłabszy wynik od ponad 40 lat.