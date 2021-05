Inflacja zadała Wall Street kolejny mocny cios

Główne amerykańskie indeksy giełdowe po raz drugi z rzędu odnotowały wyraźne spadki z powodu niepokoju inwestorów związanego ze wzrostem inflacji. Największa wyprzedaż objęła akcje technologiczne - Nasdaq Composite skurczył się w środę o blisko 2,7 proc.

Dow Jones stracił 1,99 proc. (najwięcej od 29 stycznia) i zamknął się z wynikiem 33,587.66 pkt. S&P 500 spadł o 2,14 proc. do 4,063.04 pkt, a Nasdaq Composite aż o 2,67 proc. do 13,031.68 pkt.

S&P 500 spadł najbardziej od lutego, a rentowności obligacji wzrosły najmocniej od marca po tym, gdy środowy raport Biura ds. Statystyk Zatrudnienia (BLS) wykazał, że roczna inflacja CPI wzrosła w kwietniu do 4,2 proc., czyli najwyższego poziomu od września 2008 roku. Podsyciło to odczuwalne już we wtorek obawy, że presja cenowa zdusi ożywienie amerykańskiej gospodarki. Inwestorzy coraz głośniej zaczynają domagać się także reakcji ze strony Rezerwy Federalnej, która dotychczas zapewniała, że wzrost cen jest przejściowy i nie widziała potrzeby zmian polityki fiskalnej, w tym przede wszystkim podwyżki stóp procentowych.

“Najważniejsze pytanie brzmi: jak długo Fed może utrzymać swoje gołębie stanowisko w opozycji do rynków. Jeśli firmy zaczną podnosić płace, aby zachęcić bezrobotnych do powrotu na rynek pracy, spowoduje to wielką dziurę w argumentacji o przejściowej inflacji” - skomentował w rozmowie z Reuterem Stuart Cole, główny makroekonomista w Equiti Capital.

Do tej pory swoje wyniki za pierwszy kwartał opublikowało 456 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500. Według danych Refinitiv, 86,8 proc. z nich przekroczyło szacunki analityków.

Obawy dotyczące inflacji przyczyniły się do wyprzedaży akcji spółek technologicznych. Traciły także blue chipy, w tym przede wszystkim Amazon (-2,23 proc.), Apple (-2,49 proc.), Cisco (-2,33 proc.), Facebook (-1,30 proc.), Google (-3,02 proc.), Intel (-2,58 proc.), Microsoft (-2,94 proc.), Netflix (-2,04 proc.), Nvidia (-3,83 proc.), Tesla (-4,42 proc.) i Twitter (-4,12 proc.). Wśród 12 sektorów indeksu S&P 500 sesję na plusie zakończyła jedynie energia.

Złoto staniało o 0,7 proc. do 1822,80 USD za uncję, a ropa WTI po wzroście o 1,2 proc. do 66,08 USD za baryłkę była najdroższa od marca.

S&P 500 odnotował dziewięć nowych 52-tygodniowych maksimów i żadnych nowych minimów, a Nasdaq Composite 34 nowe szczyty i 118 nowych minimów. Wolumen na giełdach w USA wyniósł 11,82 mld akcji, w porównaniu ze średnią z ostatnich 20 dni handlowych wynoszącą 10,44 mld.