Innowatorzy Podkarpacia poszukiwani

To ostatni dzwonek na zgłoszenie się do konkursu dla przedsiębiorców z woj. podkarpackiego stawiających na nowatorskie rozwiązania.

Trwa rejestracja do 23. edycji zmagań o tytuł Innowatora Podkarpacia. Mogą zgłaszać się do niego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające sukcesy w opracowywaniu lub wdrażaniu nowatorskich rozwiązań (produktów, usług, technologii czy procesów) i siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Kandydatów można rejestrować do 29 sierpnia. Udział jest bezpłatny.

Do konkursu przyjmowane są zgłoszenia dotyczące innowacji w dziedzinach technologii, marketingu, rozwiązań produkcyjnych bądź organizacji. Wysłane przez zgłaszającą firmę opisy zostaną utajnione i wgląd do nich będzie miała jedynie komisja konkursowa oraz audytorzy. Ci ostatni - w drugim etapie konkursu po zweryfikowaniu nadesłanych przez uczestników projektów -przeprowadzą wizytacje w formie audytu technologicznego. Zwycięzcy konkursu zyskają prawo do posługiwania się tytułem Innowatora Podkarpacia, co potwierdzone będzie statuetką i dyplomem. Logo konkursu będzie mogło być używane przez nagrodzonych do celów oznaczania produktów oraz marketingowo-promocyjnych przez okres dwóch lat. Wyniki zmagań zostaną ogłoszone 30 grudnia na specjalnej konferencji, w której udział wezmą przedstawiciele m.in. władz wojewódzkich i lokalnych organizacji gospodarczych. Konkursowi patronuje marszałek województwa podkarpackiego, wojewoda Podkarpacki oraz rektorat Politechniki Rzeszowskiej. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, ul. Szopena 51 lub pod nr tel. +17 86 76 273, +17 86 76 233, albo drogą mejlową: [email protected], [email protected], [email protected] Więcej informacji https://rarr.rzeszow.pl/aktualnosci/innowator-podkarpacia-2022r-im-ignacego-lukasiewicza/ 29.08 Do tego dnia można zgłaszać się do konkursu.