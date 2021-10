Inwestorzy w USA drżą przed inflacją

Za Atlantykiem coraz więcej uwagi zwraca zjawisko tzw. wypłaszczenia krzywej dochodowości na rynku papierów skarbowych. Jednakże chyba bardziej niepokoić powinny rosnące oczekiwania inflacyjne wśród handlujących amerykańskimi obligacjami

Cofnijmy się w czasie do sierpnia 2019 r. Po raz pierwszy od 2007 r. doszło wtedy do sytuacji, gdy rentowność 10-letnich obligacji rządu USA spadła poniżej rentowności obligacji 2-letnich. Była to tzw. inwersja krzywej dochodowości. Przez poprzednie 40 lat był to niezawodny wskaźnik wyprzedzający recesję w amerykańskiej gospodarce.