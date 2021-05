Inwestorzy z Wall Stret zwrócili się ku przemysłowi

Amerykańskie indeksy nieznacznie wzrosły w czwartek dzięki obiecującym danym gospodarczym, w tym spadkowi liczby osób ubiegających się o zasiłki dla bezrobotnych. Wzbudziło to optymizm co do dalszego ożywienia i skłoniło inwestorów do spojrzenia łaskawszym okiem na spółki przemysłowe.

NYSE, Wall Streetfot. Michael Nagle/Bloomberg