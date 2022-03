Jak być pracodawcą, dla którego chce się pracować?

W 2022 r. pracodawcy wciąż będą konkurować o specjalistów, którzy wprowadzą firmę w świat nowych technologii i pozwolą jej dopasować model operacyjny do zmieniających się okoliczności wynika z raportu Hays Poland. Dlatego ważne staje się nie tylko pozyskanie, ale także zatrzymanie cennych pracowników.

Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami, jak motywować i budować relacje z pracownikami, jak zmieniły się firmy w ostatnich latach, jak budować pozytywny wizerunek opowiadały: Sylwia Bilska, dyrektor generalna EDENRED, Ewa Kwiecińska, Employer Branding & Communication Manager Faurecia Automotive Polska i Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza w Hays Poland w trakcie debaty zorganizowanej przez BIZNES24.

Ewa Kwiecińska, Employer Branding & Communication Manager Faurecia Automotive Polska

- Wizerunek firmy to efekt synergii i przemyślanej strategii komunikacji zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Spójność działań, konsekwencja i wiarygodność to kluczowe czynniki, które wpływają na postrzeganie organizacji. Dzięki przemyślanym działaniom docieramy do potencjalnie najlepszych kandydatów. Niezwykle istotne jest jednak, by wartości firmy, jej strategia biznesowa oraz podejmowanie aktywności employer brandingowe miały wspólny mianownik. W dzisiejszych czasach wymagania kandydatów są bardzo wysokie. Już na etapie rekrutacji potencjalni pracownicy bardzo skrupulatnie sprawdzają informacje o pracodawcach i analizują: czy działania nie są podejmowane tylko „na pokaz”, czy reprezentują ich wartości, czy są konsekwentne i spójne. Jeśli coś budzi wątpliwości, szybko jest weryfikowane i kandydat wycofuje się z procesu, a cały budżet przepada. Zastanówmy się gdzie są i jak komunikują się nasi kandydaci. Nowoczesne narzędzia pozwalają nie tylko promować działania firmy, ale również docierać do najlepszych. Warto z nich korzystać, by wyprzedzić konkurencję w tym wyścigu - mówi Ewa Kwiecińska, Employer Branding & Communication Manager Faurecia Automotive Polska.

Obecny rynek pracy sprzyja specjalistom i menedżerom. W niektórych obszarach specjalizacyjnych z całą pewnością można mówić o rynku kandydata. W przypadku zawodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z technologiami jest on nawet silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza w Hays Poland

- W kontekście polskiego rynku pracy należy przede wszystkim mówić o rynku kompetencji, ponieważ to od nich w dużej mierze zależy sytuacja kandydatów. W ostatnim czasie największym zainteresowaniem firm cieszyły się umiejętności m.in. z zakresu IT, e-commerce, finansów, podatków czy automatyki. Osoby specjalizujące się w tych dziedzinach z całą pewnością doświadczają rynku kandydata i cieszą się silną pozycją negocjacyjną. Na przełomie 2021 i 2022 roku zaobserwowaliśmy duże ożywienie rekrutacyjne, którego skutków doświadczyły również osoby pełniące inne profesje. Pracodawcy poszukują pracowników na szeroką skalę, konkurencja rośnie, a skompletowanie kadry niejednokrotnie przysparza wyzwań. Stąd też obecna sytuacja na rynku pracy zdecydowanie sprzyja profesjonalistom. Kandydaci mogą liczyć na ciekawe oferty pracy, gwarantujące nie tylko wyższe wynagrodzenie, ale również atrakcyjne możliwości rozwoju. W tym kontekście o wiele bliżej jest nam obecnie do rynku pracownika niż pracodawcy - mówi Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Profesjonaliści liczą, że rok 2022 przyniesie nowe możliwości rozwoju. Optymistycznie na najbliższą przyszłość patrzy 63 proc. pracowników, a co czwarty nie potrafi jednoznacznie ocenić swoich perspektyw zawodowych. Zmianę pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy rozważa 43 proc. specjalistów i menedżerów. Najczęściej wskazywanym motywatorem do zmiany pracy niezmiennie jest niesatysfakcjonujące wynagrodzenie (65 proc.). Na kolejnych miejscach na liście powodów znalazł się brak możliwości rozwoju w obecnym miejscu zatrudnienia (42 proc.) oraz charakter wykonywanej pracy (19 proc.).

Wyzwaniem dla firm jest nie tylko rekrutacja nowych, ale również zatrzymanie dotychczasowych pracowników firmy. Konkurencja w walce o talenty jest ogromna, co motywuje pracodawców do składania kontrofert. Propozycję składaną osobom deklarującym chęć odejścia z firmy, ma w swoich praktykach 81 proc. pracodawców. Z perspektywy firmy, niejednokrotnie łatwiej jest zaoferować sprawdzonemu pracownikowi lepsze warunki współpracy i zatrzymać go w strukturze niż znaleźć na rynku odpowiednie zastępstwo.

Świadczenia dodatkowe pozostają ważnym elementem ofert kierowanych do pracowników i kandydatów. Benefity pozapłacowe w miejscu pracy otrzymuje 69 proc. pracowników. Mimo czasów pandemii, okresowych obostrzeń, pracy zdalnej i hybrydowej, część organizacji nadal nie zmieniła pierwotnego składu pakietu benefitów. A warto sięgać po nowe ciekawe rozwiązania.

Sylwia Bilska, dyrektor generalna EDENRED wyjaśnia, jakie korzyści finansowe wynikają z ostatnich nowelizacji rozporządzenia dotyczącego dofinansowania posiłków pracownikom przez pracodawców.

Sylwia Bilska, dyrektor generalna EDENRED Marius Baragan 2021

- Warto zaznaczyć, że dofinansowanie posiłków to obecnie najbardziej pożądany benefit przez pracowników. Dodatkowo z badań przeprowadzonych przez Edenred we wrześniu 2021 jasno wynika, że aż 92 proc. pracowników – bez względu na rodzaj wykonywanej pracy - oceniłoby wysoko i bardzo wysoko pracodawcę, który dofinansowałby posiłki w trakcie pracy. Duża zmiana, która zaszła to wysokość kwoty zwolnionej z ZUS na dofinansowania posiłków. Od 1 marca na mocy nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększyła się ona do 300 zł miesięcznie na pracownika. Dotychczasowa kwota 190 zł została podniesiona o 60 proc. do wartości 300 zł miesięcznie na pracownika. To krok milowy, ponieważ to zmiana na którą czekali pracodawcy i pracownicy od 2004 r. W praktyce oznacza to, że pracodawca oszczędza 737 zł rocznie na składkach ZUS na jednego pracownika. W zależności od liczby pracowników ta kwota ulega zwiększeniu, dla pracownika to 689 zł rocznie, a więc łatwo zobaczyć, że to korzyść zarówno dla pracownika, ale i pracodawcy dodatkowo zwiększa siłę nabywczą pracownika jest wyrazem troski pracodawcy, a jedzenie regularnych posiłków przekłada się na zdrowie zespołu. Karta Lunchowa to na pewno benefit zarówno na dobre, jak i trudne czasy, taki który pracownicy wykorzystują w 100 proc., a dodatkowo pozwalający wyróżnić się pracodawcy na wciąż, wymagającym rynku pracy – mówi Sylwia Bilska.

Cała debata do wysłuchania na stronie ROZMOWY O BIZNESIE - BIZNES24.

W artykule wykorzystano fragmenty „Raportu Płacowego 2022 Hays Poland”.

