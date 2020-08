Jak przetrwać kolejne tygodnie izolacji

WHO: COVID-19 nie jest chorobą sezonową. "To będzie jedna duża fala"

COVID-19 nie jest chorobą sezonową i nie można porównywać jej do grypy - przestrzegła we wtorek rzeczniczka prasowa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Margaret Harris. Podkreśliła, że pandemia ma charakter "jednej dużej fali".