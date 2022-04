Jak ułatwić prawidłowe funkcjonowanie firm?

Nowoczesne rozwiązania dla biznesu, to temat dyskusji zorganizowanej przez BIZNES24, w której udział wzięli Piotr Sankowski, CSO MIM Solutions, CEO IDEAS NCBR, profesor na Uniwersytecie Warszawskim, Stefan Karmaza, prezes zarządu VECTIO oraz Piotr Teodorczyk, dyrektor Departamentu Klienta Firmowego, mBank.

W debacie poruszone zostały kwestie podejścia biznesu do innowacji, jak firmy zmieniają się wchodząc w proces transformacji cyfrowej, jakie jest znaczenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także jaka jest nowa rola banków.

Szef firmy VECTIO, która specjalizuje się, w zarządzaniu projektami, projektowaniu, budowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych, proponuje przedsiębiorcom modułowe rozwiązanie skonfigurowane i wdrożone pod konkretne potrzeby biznesowe klienta. Platforma została zaprojektowana dla klientów, którzy chcieliby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, digitalizując aktualne procesy biznesowe. Stefan Karmaza, zwrócił uwagę, że produkt, który aktualnie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, to tzw. obieg zapotrzebowań. Czyli realizacja procesu tzw. purchase to pay.

Stefan Karmaza

- Jest to przeniesienie klasycznego obiegu dokumentów, czy obiegu faktur, o poziom wyżej, kiedy kontrola budżetowa następuje zdecydowanie wcześniej niż moment, kiedy faktura trafia do firmy. Jest to rozwiązanie, które integruje zautomatyzowaną, systemową kontrolę budżetową, obieg dokumentów, centra kosztowe, koszty rodzajowe, z dekretacją wielu faktur na poszczególne konta analityczne. Czyli wspiera dział kontrolingu finansowego, implementując wszystkie kroki w zależności od określonych ścieżek akceptacyjnych. Jednocześnie potrafi wykryć potencjalne zagrożenia finansowe lub po prostu błędy ludzkie. A więc taki powiedzmy „kombajn” finansowo – księgowo – kontrolingowo – operacyjny. Efekt wdrożenia to możliwość monitorowania założonych budżetów, praktycznie w czasie rzeczywistym, a nie tak, jak jest to rozwiązane w klasycznych systemach obiegu faktur, dopiero po zamknięciu miesiąca – mówi Stefan Karmaza.

Gdzie szukać wsparcia w kwestiach finansowych? Warto spojrzeć na ofertę banków, w tym na mBank, który jest w gronie najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Oferując nowoczesne, praktyczne usługi dla klientów biznesowych, bank pomaga firmom w jak najlepszym, sprawnym funkcjonowaniu, również w świecie wirtualnym.

Piotr Teodorczyk, dyrektor Departamentu Klienta Firmowego, mBank SA mówi o tym w jaki sposób można wspierać przedsiębiorców w tak zmiennej rzeczywistości.

Piotr Teodorczyk

- W tak dynamicznym otoczeniu kluczowe zadanie banku to upraszczanie procesów i digitalizacja. Dziś przedsiębiorca musi mieć pewność, że w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca, będzie mógł zarządzać swoimi finansami i rachunkami. Ta łatwość w dostępie dotyczy także produktów kredytowych. Nie mam mowy o kilku wizytach w oddziale i podpisywaniu wielu dokumentów. Musimy dbać o czas klientów, by mogli skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, a kwestie bankowe załatwiać niejako mimochodem – podkreśla Piotr Teodorczyk.

- Drugie zadanie, jakie dziś stawia przed bankami świat, to konieczność szybkiego reagowania. Równie szybko jak zmieniają się przepisy i sytuacja makroekonomiczna. Nadążanie za rynkiem wymaga ciągłego zgłębiania wiedzy. Na co wielu przedsiębiorców nie ma wystarczająco czasu. Trudno jest im też, w natłoku informacji, znaleźć źródło godne zaufania. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się artykuły czy webinary podatkowe współorganizowane przez banki, a także wsparcie ze strony współpracujących z bankami księgowych. Edukacja i wsparcie przedsiębiorcy w szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym to więc kolejna, nowa rola, dla banku - kontynuuje.

- Poza tym bank przyszłości, bank odpowiadający na potrzeby zmieniającego się świata, to instytucja oferująca także usługi dotychczas z nią nie kojarzone. Myślę tu o usługach pozwalających na korzystanie z administracji publicznej, prowadzenie księgowości czy wymianę walut. Bo to upraszcza i przyspiesza pracę, jaką musi wykonać przedsiębiorca.

Jak widać, rola banku bardzo mocno ewoluuje. Jest już nie tylko dostawcą konta czy kredytu, ale partnerem biznesowym, który w coraz szerszym zakresie wspiera firmy w ich działalności. I ewolucja ta będzie postępowała dalej – dodaje Piotr Teodorczyk.

Jeśli patrzymy na to, jak rozwijają się poszczególne branże, jak wdrażają transformację cyfrową, to widzimy zmiany praktycznie we wszystkich sektorach. MIM Solutions ma obecnie najbardziej doświadczony w Polsce zespół specjalistów AI i ML, który jest w stanie wesprzeć każdą organizację w wykorzystaniu sztucznej inteligencji. W swojej pracy specjaliści z firmy koncentrują się na tworzeniu oryginalnych i pomysłowych rozwiązań technologicznych dopasowanych do potrzeb klientów. Wierzą, że sztuczna inteligencja może pomóc w rozwoju każdego biznesu. Dlatego trzecim gościem debaty był Piotr Sankowski, CSO MIM Solutions, który opowiadał m.in. o tym jak ważne są zmiany w sektorze medycznym.

Piotr Sankowski

- W ostatnich latach jako MIM Solutions inwestujemy nasze zasoby w rozwój projektów związanych z zastosowaniem AI w medycynie. Współtworzymy we współpracy z klinikami, bądź tworzymy samodzielnie, rozwiązania, które mają na celu wesprzeć lekarzy w procesie leczenia, czy diagnostyki. Mówimy tu z jednej strony o systemach NLP pozwalających na automatyczną analizę dokumentacji medycznej, przechodząc przez systemy rekomendacji protokołów leczenia, a kończąc na systemach analizy obrazowej wspierającej diagnostykę USG. Wydaje nam się, że rozwój medycyny będzie umożliwiał coraz szersze przeprowadzanie diagnostyki zdalnej właśnie przez wsparcie ze strony sztucznej inteligencji. Wyobrażamy sobie, że badania, które wykonuje teraz lekarz, jak właśnie badanie USG, za jakiś czas, dzięki dalszemu rozwojowi sprzętu i jego coraz większej dostępności, będą możliwe do wykonania samodzielnie w domu. Nie spodziewajmy się jednak, że te techniki zastąpią lekarzy, jednak umożliwią one im skupienie się na jeszcze bardziej zaawansowanych technikach i umożliwią jeszcze większą specjalizację. To doprowadzi do bardziej skutecznego leczenia jeszcze większej liczby chorób – mówi Piotr Sankowski.

