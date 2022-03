Japońscy giganci nieznacznie podniosą płace

Niskie płace pozostają jednym z najpilniejszych problemów trzeciej co do wielkości gospodarki świata. Z tego powodu premier Japonii, Fumio Kishida, wywiera presję na najbardziej dochodowe firmy, aby te podniosły płace o 3 proc. lub więcej.

Mimo, że najprawdopodobniej podwyżki nie osiągnął tego poziomu to według analityków powinny być one większe niż w 2021 r. kiedy to urosły o 1,86 proc.

– Płace w roku fiskalnym 2022 będą wyższy niż w roku poprzednim i wyniosą minimum 2 proc. – powiedział ekonomista UBS Securities, Masamichi Adachi.

Kishida i prezes Banku Japonii Haruhiko Kuroda podkreślali potrzebę podwyżek płac, które mają okazać się kluczowe w osiągnięciu 2-proc. celu inflacyjnego.