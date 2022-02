JP Morgan: ropa średnio po 110 USD w II kwartale

Prognoza JP Morgan zakłada eskalację kryzysu ukraińskiego oraz osiągnięcie porozumienia nuklearnego z Iranem, którego skutkiem będzie powrót jego ropy na rynek.

JP Morgan podwyższył prognozę średniego kursu ropy Brent w drugim kwartale do 110 USD, a ropy WTI do 107 USD. W obu przypadkach oznacza to podwyższenie jej o 22 USD.

Analitycy banku oczekują, że po wzroście ceny ropy w następnym kwartale nastąpi jej spadek później w tym roku. Na jego koniec średni kurs ropy ma wynosić 90 USD.

W środę ropa Brent z kwietniowych kontraktów tanieje o 0,2 proc. do 96,62 USD. Ropa WTI z kontraktó na ten sam miesiąc tanieje o 0,1 proc. do 91,82 USD.