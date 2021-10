JP Morgan: to inflacja napędza wzrost kursu bitcoina

Obawy dotyczące inflacji, a nie uruchomienie pierwszego amerykańskiego ETF dającego ekspozycję na bitcoina spowodowały wzrost wartości najpopularniejszej kryptowaluty do rekordowego poziomu, uważają stratedzy JP Morgan Chase.

W środę kurs bitcoina ustanowił rekord dochodząc do prawie 67 tys. USD. Cena kryptowaluty rosła w ostatnich dniach, co wiązano z doniesieniami o uruchomieniu pierwszego amerykańskiego bitcoinowego ETF, który we wtorek zadebiutował na NYSE i w zaledwie dwa dni osiągnął ponad 1 mld USD aktywów.

- Samo w sobie uruchomienie BITO nie było w stanie rozpocząć nowej fazy znaczącego napływu nowego kapitału do bitcoina – przekonują stratedzy największego amerykańskiego banku. – Uważamy, że to postrzeganie bitcoina jako lepszego zabezpieczenia przed inflacją niż złoto jest głównym powodem obecnego wzrostu jego kursu, co widać po odpływie od września pieniędzy ze złotych ETF do funduszy bitcoina – dodają.

fot. Bloomberg

JP Morgan twierdzi, że wysoka inflacja skłoniła inwestorów do szukania zabezpieczeń, a tradycyjnie wykorzystywane w tym celu złoto zawiodło pod tym względem w ostatnim czasie. Ich zdaniem, zmiana preferencji inwestorów wspiera „bycze” perspektywy notowań bitcoina do końca tego roku.

W czwartek rano kurs bitcoina rośnie o 1,7 proc. do 64987,28 USD. W środę dochodził do 66974,77 USD. Bitcoin jest o ponad 120 proc. droższy niż na początku roku. Złoto z grudniowych kontraktów tanieje w czwartek rano o mniej niż 0,1 proc. do 1784,30 USD za uncję. Jest prawie 7 proc. tańsze niż na początku roku.