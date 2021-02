JSW ma szefową ze strefy

Barbara Piontek zostawia fotel wiceprezesa katowickiej strefy dla prezesury w JSW. Przejmuje stery w firmie dotkniętej epidemią i korporacyjnymi skandalami.

Wiele wskazuje na to, że związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej dostają informacje prosto z rządu. 26 stycznia trzy związki zawodowe wysłały otwarty list do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, skarżąc się na złe zarządzanie i brak nadzoru nad spółką. Wskazały w nim, z niezadowoleniem, na Barbarę Piontek jako murowaną kandydatkę na nowego szefa JSW. Życie potwierdziło te informacje. We wtorek 9 lutego rada nadzorcza powołała menedżerkę na stanowisko prezesa. Pracę zacznie 1 marca.