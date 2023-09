Juan nadal słabnie i zmierza do rekordu

Notowany na rynkach zagranicznych juan słabł w piątek rano zbliżając się do rekordowo niskiej wartości w reakcji na ustalony przez bank centralny Chin kurs odniesienia, informuje Bloomberg.

Kurs juana przebił psychologiczny poziom 7,35 za dolara i słabł nawet do 7,3619 zmierzając do najniższej wartości od kiedy w 2010 roku powstał zagranicznych rynek waluty Chin. Spadek wartości juana w piątek wynika z tego, że bank centralny ustalił kurs odniesienia na 7,21 za dolara. W fixingach oznacza to najsłabszego juana od dwóch miesięcy.

- Taki fixing pokazuje, że Ludowy Bank Chin jest gotów zaakceptować wyższy kurs dolara w juanach dopóki nie jest to odosobniony przypadek – powiedział Kiyong Seong, strateg makro ds. Azji w Societe Generale. – Przyszła ścieżka notowań juana w dużym stopniu zależy od zmian wyceny dolara, co jest obecnie trudne do przewidzenia. Ostatnie wydarzenia wydają się jednak wspierać naszą prognozę 7,60 juanów za dolara na koniec roku – dodał.

Bloomberg przypomina, że wycena juana na 7,35 za dolara była uważana przez rynek za psychologiczny opór, głównie z powodu uznania go za ważny przez władze Chin.

- Ludowy Bank Chin faktycznie pozwala na dalszą deprecjację juana – zauważył Alvin Tan, szef strategii azjatyckiego rynku walutowego w RBC Capital Markets.

W jego ocenie juan osłabnie do 7,40 za dolara do grudnia.

Obecnie juan notowany na rynkach zagranicznych słabnie o 0,2 proc. do 7,3567 za dolara.