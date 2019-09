Kandydaci PO-KO za otwartym handlem z Białorusią

Koalicja Obywatelska deklaruje, że jeśli wygra jesiennie wybory, przywróci wizy zakupowe dla Białorusinów lub nawet doprowadzi do wprowadzenia ruchu bezwizowego z Białorusią.

Zapowiedział to w sobotę w Białymstoku poseł PO-KO Robert Tyszkiewicz, lider listy Koalicji w wyborach do Sejmu w Podlaskiem.

KO deklaruje również opracowanie pakietu pod nazwą "ludzki wymiar polityki wschodniej" z myślą o pracownikach ze wschodu, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy.

Wspólnie z innymi podlaskimi kandydatami PO-KO, a także prof. Pawłem Kowalem, ekspertem ds. wschodnich, który kandyduje w Małopolsce, Tyszkiewicz mówił o tym na konferencji prasowej na białostockim bazarze przy ul. Kawaleryjskiej.

"Spotykamy się tutaj od początku roku, aby wraz z kupcami walczyć o przywrócenie wiz zakupowych dla Białorusinów, które zostały zniesione decyzją obecnego rządu w dniu 2 stycznia bieżącego roku. I od tego momentu mamy wielki problem w Białymstoku - sięgające 80 proc. zmniejszenie obrotów handlowych w handlu przygranicznym z Białorusią, upadek bądź zagrożenie upadkiem wielu firm, najczęściej drobnych, rodzinnych firm handlowych, bo Białystok stoi na handlu przygranicznym" - mówił Tyszkiewicz.

Tyszkiewicz oceniał, że "wywrócenie" tego handlu ma negatywne skutki dla regionalnych firm, osób żyjących z handlu. Kandydat PO-KO do Senatu w okręgu białostockim, zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz podkreślał, że handel z Białorusią zawsze miał "kapitalne" znaczenie dla miasta i regionu, i by dalej się to rozwijało, potrzeba "jak najmniej ograniczeń w przepływie towarów".

Tyszkiewicz przypomniał, że była kierowana petycja do MSZ z tysiącem podpisów kupców domagających się przywrócenia wiz zakupowych. "Niestety odpowiedź, która z ministerstwa spraw zagranicznych przyszła nie pozostawia złudzeń: ministerstwo nie zamierza tego instrumentu ułatwiającego handel przygraniczny przywracać" - mówił Tyszkiewicz.

"Moim i naszym, Koalicji Obywatelskiej zobowiązaniem wyborczym będzie przywrócenie wiz zakupowych dla Białorusinów. Ale my chcemy powiedzieć więcej. Będziemy walczyć i wprowadzimy ruch bezwizowy z Białorusią, bo to jest nasz cel" - mówił Tyszkiewicz. Argumentował, że ruch bez wiz to szansa na ożywienie gospodarcze i rozwój całej wschodniej Polski, a granica musi być przyjazna i otwarta, by można było robić dobre interesy, a rejon przygraniczny był "żywą, sąsiedzką przestrzenią wspólnych korzyści".

Prof. Paweł Kowal powiedział, że jeśli zostanie posłem, będzie promował "ludzki wymiar polityki wschodniej", wszystkie te jej aspekty, które powodują dobre relacje między sąsiadami. Za przykład podał relacje i sąsiedztwo z Litwą (wewnętrzna granica UE, z Białorusią granica zewnętrzna UE-PAP). Wskazywał, że one są dobre, bo politycy zagwarantowali, że relacje polsko-litewskie mają obecnie wymiar "bez żadnego konfliktu tak naprawdę".

"Co trzeba zrobić tutaj: wizy zakupowe (...) ja bym do tego dodał w ogóle walkę z wizami" - powiedział Kowal. Wymienił takie metody jak np. mały ruch graniczny (Polska wiele lat temu dopełniła wszystkich procedur, ale umowa z Białorusią nie weszła w życie, bo nie było decyzji strony białoruskiej -PAP).

"My będziemy popierali wprowadzenie małego ruchu granicznego. Przywrócenie go w Królewcu i uruchomienie go z Białorusią. To jest możliwe. Trzeba umieć rozmawiać z władzami Białorusi" - mówił Kowal. Dodał, że z wizami "trzeba walczyć", a granica musi być otwarta. Zaznaczył również, że mały ruch graniczny buduje dobre relacje z sąsiadami.

Kowal zapowiedział również przygotowanie pakietu pod nazwą: "ludzki wymiar polityki wschodniej". "To jest dzisiaj nasze zobowiązanie" - mówił i podkreślał, że w Polsce pracuje wiele osób ze wschodu i są oni w Polsce potrzebni.

"Pytanie, co my robimy, żeby oni wybierali Polskę, a nie inne kraje na zachodzie, żeby nie traktowali Polski tylko jako kraju przejściowego" - mówił Kowal. Dodał, że potrzeba do tego odpowiedniej polityki migracyjnej i obsługi tych osób, które przyjeżdżają "pracować dla naszego PKB".