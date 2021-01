Kapitalizacja kryptowalut spadła ponad 100 mld USD w 48 godzin

Bitcoin tanieje drugi dzień w czwartek i jego wartość spadała w tym czasie o ponad 10 proc.

Według Coindesk, kurs bitcoina spada obecnie o 8,4 proc. do 31685,57 USD. Oznacza to, że jest już ponad 10 tys. USD tańszy niż podczas jednej z pierwszych sesji tego roku, kiedy jego kurs osiągnął szczyt, zbliżając się do 42 tys. USD.

Ether, druga pod względem wielkości kryptowaluta, także staniała o ponad 10 proc. w ciągu dwóch dni. Obecnie jej kurs spada o 5,6 proc. do 1210,54 USD. We wtorek, według Coindesk, sięgał prawie 1421 USD.

Łączna wartość wszystkich kryptowalut, w której bitcoin i ether mają największy udział, spadła w ciągu ostatnich 48 godzin o ponad 100 mld USD i nie przekracza już 1,0 bln USD.