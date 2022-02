Kelly: podwyżki stóp Fed pogrążą kryptowaluty

- Oczekuję, że w pewnym momencie zobaczymy potężne straty na krypto, bo nic w nich nie ma – powiedział Kelly.

Business Insider przypomina, że kryptowaluty tanieją od listopada ubiegłego roku. Ich kapitalizacja spadła w tym czasie z ponad 3 bln USD od mniej niż 2 bln USD obecnie. Kelly spodziewa się dalszego spadku wartości, bo jego zdaniem kryptowaluty jako nie służące żadnemu celowi są szczególnie narażone na odpływ inwestorów.

- Pozostają wciąż tylko magicznym pyłem, przez co są szczególnie wrażliwe na wzrost stóp procentowych – powiedział strateg JP Morgan AM.

Kelly przypomina, że popularność spekulacyjnych aktywów jak kryptowaluty, czy akcje nierentownych spółek technologicznych wzrosła kiedy działania Fed spowodowały dużą redukcję rentowności obligacji. Zwrócił uwagę, że kiedy następuje wzrost realnej stopy do pozytywnej wartości powoduje to zniknięcie „szalonych” pomysłów inwestycyjnych i napływ pieniędzy do projektów, które przynoszą realny dodatni zwrot gospodarczy.

Kelly uważa, że Fed może mocno rozchwiać rynki jeśli zacznie zacieśniać politykę szybciej niż jest to obecnie oczekiwane. Stałoby się tak, gdyby zdecydował o podwyżce stóp o 50 pkt. bazowych w marcu.

- Wszystko, co ma wysoką wycenę, jest narażone jeśli Fed będzie bardziej agresywny już na początku - powiedział strateg JP Morgan AM.