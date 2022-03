King: ropa dojdzie do 150 USD/b

Doug King, jedna z legend handlu surowcami twierdzi, że ropa przy obecnej sytuacji na rynku ma otwartą drogę by w tym roku dojść do poziomu 150 USD za baryłkę. Cytowany przez agencje Bloomberg trader uważa, że świat ma związane ręce by móc szybko zwiększyć podaż surowca.

Ana Maria Otero Borjas