Ropa odrabia straty, możliwe kolejne sankcje na Rosję (RELACJA)

07:30 Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie 71 proc. Polaków nie zdecydowałoby się aktualnie na zmianę pracy

07:00 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała urzędnika, który miał przekazywać rosyjskiemu wywiadowi cenne dane operacyjne. Podejrzany o szpiegostwo pracował w Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia

06:40 Ropa odrabia straty przed czwartkowym szczytem z udziałem krajów UE, NATO i G7, na którym mogą zapaść decyzje o nowych sankcjach na rosyjski sektor energetyczny. Majowe kontrakty na ropę WTI drożały w środę rano o 1 proc. do 110,41 USD za baryłkę, zaś na ropę Brent o 1,2 proc. do 116,82 USD za baryłkę

06:10 Co piąta polska firma z sektora MŚP musiała ograniczyć działalność w związku z wojną w Ukrainie i sankcjami na Rosję i Białoruś. Taki sam odsetek obawia się konieczności likwidacji biznesu

Najważniejsze informacje z wtorku:

– Dow Jones wzrósł o 0,7 proc. S&P500 zwiększył wartość o 1,1 proc., a Nasdaq zyskał 2,0 proc.

– WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 1,36 proc., a WIG o 1,15 proc. sWIG80 zyskał 0,55 proc., a mWIG40 0,76 proc.

– Na zamknięciu sesji na NYMEX ropa WTI z kwietniowych kontraktów, wygasających we wtorek, taniała o 0,3 proc. do 111,76 USD. Cena ropy WTI z majowych kontraktów spadała o 0,6 proc. do 109,27 USD. Ropa Brent z majowych kontraktów taniała o 0,1 proc. do 115,48 USD.

– Wypłata kuponu od obligacji państwowych Rosji o terminie zapadalności w 2029 r. została przetworzona przez bank JPMorgan Chase, co pozwoliło Moskwie po raz drugi w ostatnich dniach uniknąć ogłoszenia niewypłacalności

– Ministrowie transportu państw bałtyckich i Polski wezwali we wtorek UE do wprowadzenia zakazu transportu drogowego towarów z i do Rosji oraz Białorusi, a także zakazu wstępu statkom rosyjskim i białoruskim do portów w całej UE