Bank z Paryża obsługuje obecnie ok. 70 rosyjskich klientów. Zdecydował, że więcej nie zaakceptuje w związku z obawą poszerzenia listy Rosjan objętych sankcjami przez Unię Europejską i USA, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Rothschild & Co., który ma ok. 10 pracowników w Moskwie, zawiesił działalność doradczą w Rosji i przeniósł niektórych swoich ludzi do innych krajów, twierdzą informatorzy agencji.